شكرا لقرائتكم خبر عن جموع المصلين بمحايل تشيع شهيد الواجب العايضي والان نبدء بالتفاصيل

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي إبراهيم علي مفرح العايضي, أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أدائه واجبه للدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي. ونقل محافظ محايل المكلف علي الفلقي عقب أداء الصلاة تعازي القيادة , لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن الشهادة في الدفاع عن الوطن هي وسام فخر واعتزاز له ولأسرته, داعين الله للفقيد المغفرة والرحمة والدرجات العليا في الجنة.

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