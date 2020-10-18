شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المملكة تُسجل انخفاضًا متواصلاً في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• 348 ‏إصابة جديدة لفيروس كورونا و 373 حالة تعافٍ

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي بأن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا ولايزال العالم يتفاعل مع هذا الازدياد في الأرقام بالقلق والحذر والإحتياطات والإحترازات الوقائية المناسبة للتعامل معها،

مشيراً إلى أن دول العالم منقسمة ما بين دول تسجل إرتفاعاً ملحوظاً بشكل اسبوعي وأخرى تميل الى هدوء الحالات والمنحنيات في تسجيل الحالات وتسجيل نزول في تسجيل الحالات ، منوهاً أن المملكة من الدول التي تسجل انخفاضا في تسجيل الحالات ولله الحمد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة جمعان العسيري المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (342202) حالتين ، من بينها (8479) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (825) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (328538) حالة بإضافة (373) حالة تعافي جديدة.مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (348) حالة منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 84%، وكبار السن 4%

فيما بلغ عدد الوفيات (5185) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة ( 7354136 ) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (38385) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكد على أنه لا يوجد مجتمع محصن أو لديه المناعة والحماية التامة من وقوع موجات جديدة، فحفظ الله ثم تقيد المجتمعات بالإشتراطات هو هو من سيكفل بعون الله حماية المجتمعات من تسجيل أي نوبات جديدة.

وأضاف أننا في المملكة نلاحظ إنخفاضاً ملحوظا ًفي الحالات الحرجة مدللاً على ذلك بأننا في الأسبوع الماضي سجلنا انخفاضا يصل إلى 2% وأن لتعافي تجاو ما نسبته 96% وهذه تعد مؤشرات إيجابية.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة ، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء3778474 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1330950 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 19769663عبر مركز 937

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري, أن الوكالة أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة ومدروسة تلائم المرحلة الحالية وتحدث حسب الحاجة, حيث اشتملت على عدة محاور: المحور الرئيسي "المحور التقني والذكاء الاصطناعي", والمحور التوعوي والإعلامي والمحور الميداني وإدارة الحشود, مشيراً إلى أن المحاور ركزت على كل مايسهل ويسهم في وصول الزائر الى المسجد النبوي, مبيناً أن وكالة الرئاسة قامت بتجهيز 1700 موظف وموظفة وقرابة 4 آلآف عامل وعاملة لخدمة الزوار.

وبين أن الزائر عند رغبته في الوصول إلى المسجد النبوي يجب عليه الدخول عن طريق تطبيق اعتمرنا, حيث يضم عدد من الخيارات منها الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم, حاثاً على ضرورة لبس الكمامة وعدم التجمع على المداخل والمخارج وتحقيق التباعد وإحضار سجادة خاصة.

وأفاد العسيري أنه يتم تعقيم المسجد النبوي 10 مرات -قبل وبعد كل صلاة- , كذلك تعقيم الروضة الشريفة قبل دخول المصلين وبعد الخروج منها, وكذلك ممر باب السلام عن طريق الأوزون والأشعة فوق البنفسجية للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين, مشيراً إلى أنه جرى تخصيص 4 مسارات, وتخصيص مسار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة, وتكليف فرق طبية وصحية وإسعافية.

وبين أن مرحلة الدخول من باب السلام والخروج مع باب البقيع تستغرق قرابة 10 دقائق للفوج الواحد الذي يضم قرابة 22 شخصاً لتمكين 11 ألف و 880 زائر في اليوم الواحد من دخول المسجد النبوي.