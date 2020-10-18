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شكرا لقرائتكم السديس يدشن تطبيق زائرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس يدشن تطبيق زائرون
لتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تطبيق زائرون الإلكتروني لتنظيم زيارة المسجد النبوي.
وناقش السديس مستجدات منظومة الخدمات الرقمية المقدمة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.
وأكد أن الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد النبوي بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة مسبقًا، والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة القاصدين.
وأشار خلال التدشين إلى أهمية التقانة ووسائلها الحديثة في التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوكالة، وتحديثها وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من تطور ورقي في المنظومة الخدمية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
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