حساب المواطن يوضح سبب رفض مستندات إثبات الاستقلالية

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن أسباب رفض مستندات إثبات الاستقلالية التي تقدم بها عدد من المواطنين المستقلين بعدما تم وقف صرف الدعم لهم.

وقالت خدمة المستفيدين إنه يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية وفق الحجم والصيغة الصحيحة حيث لا يتم قبول مستندات أكبر من 2 ميجا بايت كما يجب أن تكون المستندات بصيغة PDF أو JPG.

طريقة إدارة المرفقات

وأوضحت خدمة المستفيدين أنه في حال تم رفض المرفقات يجب الدخول إلى موقع البرنامج ثم الانتقال لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المستندات المطلوبة بعد تصحيحها.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

Advertisements

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

وكان البرنامج أعلن تعليق التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة سياسات البرنامج.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 الجديدة

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

مستندات الاستقلالية

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

الحد الأقصى لدعم حساب متابعات الخليج 365

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



شارك الخبر







