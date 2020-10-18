مسلسل انهيار المواقف متى يتوقف ؟

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - سارة المصباح - الرياض

طالب الكثير من المواطنين بمحاسبة المسؤولين عن انهيار أسقف المواقف والتي شهدتها المملكة في عدد من المناطق خلال السنوات الماضية والتي لن يكون آخرها انهيار موقف برج السعيد في حي الراكة بالخبر اليوم.

مطالبات بمحاسبة المقصرين

وظهرت عدة مطالب لمحاسبة المقصرين على مواقع التواصل المختلفة حيث كتب “محمد” في تغريدة له على تويتر: “ولهم في هبوط مواقف البرج التجاري بالخبر اليوم مثال على رداءة وسوء المهندسين العرب”، ليرد عليه صاحب حساب “السعودية للسعوديين” قائلًا: “بالضبط حرقة قلب والله”.

وذكر أيضًا آخر في تغريدة له على تويتر: “إنجازات مهندسي الدول المتخلفة والشهادات المضروبة، أهم شيء السعودي ما يحب الشغل، ومقولة وزارة الوافدين يسهمون في تنمية اقتصاد البلد، ٢٦٠ مليارًا تحويلات للخارج، يجب محاسبة المقصرين”.

فيما كتب “الحربي” تعليقًا له على الواقعة بإنستجرام قائلًا: “الأمانة ضاعت شيء طبيعي يصير كذا”.

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وذكر أيضًا “بو حمود” في تعليق له قائلًا “أعتقد ما سوا لبشة المقاول خصوصًا أن الأرض صبخة، ( اللبشة ) الفرشة الخرسانية (بالإنجليزية: Raft Slab) هي أحد أنواع الأساسات السطحية، تُستخدم لنقل أحمال المباني الهيكلية لتوزيع متساوٍ على كامل مسطح الأرض تحت المبنى، حيث تُستخدم في الأراضي الضعيفة التي لا تتحمل تركيز الأحمال في مسطح القواعد المنفصلة”.

انهيار أرضي بالبرج التجاري

وأعلن الدفاع المدني، عن خروج حالة واحدة لشخص كان محتجزًا تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي لمواقف البرج التجاري.

وفي فيديو نشرته قناة الإخبارية على صفحتها بتويتر، ظهر تعامل قوات الدفاع المدني مع حالة شخص محتجز تحت الأنقاض في واقعة الانهيار الأرضي. وباشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، صباح اليوم الأحد، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الخبر يباشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

مسلسل انهيار المواقف

يذكر أنه لم تكن واقعة الانهيار الأرضي لموقف الخبر، هي الأولى من نوعها حيث باشر مدني الرياض في مارس الماضي حادث انهيار جزئي لسقف مواقف سفلية تابعة لمعارض تجارية بحي الياسمين. وقال الدفاع المدني إن الفرق عملت على التأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين في الحادث.

كما شهدت جامعة المعرفة في ديسمبر الماضي، واقعة انهيار سقف مجمع المواقف الخاص بها وجزء من السور الخارجي، وتوفى على إثر ذلك مقيم وأصيب 3 مواطنين.

وكانت جامعة المعرفة أعلنت أن السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف الموقف الخارجي تعرض إلى انهيار مما نتج عنه وفاة مقيم فيما أصيب 3 أشخاص.

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