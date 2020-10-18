بيوس أول مزود برمجيات الحوسبة السحابية في المملكة

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة بيوس في الشرق الأوسط، المزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات السحابية والمدارة للشركات، أنها تتعاون مع شركة في إم وير، وهي شركة تقوم بتوفير برمجيات الحوسبة السحابية ومحاكاة أنظمة التشغيل لتقديم خدماتها للعملاء في المملكة والإمارات.

خدمات ذات فائدة عالية

وستكون بيوس أول مزود خدمة سحابية في السعودية والإمارات، حيث توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات السحابية أداءً عاليًا ووصولًا موثوقًا من الفروع أو مواقع العمل من أي مكان إلى الخدمات السحابية ومراكز البيانات الخاصة وتطبيقات المؤسسات القائمة على البرمجيات بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

كما أن تلك الخدمات ستٌبسط العديد من عمليات البرمجة وتحسين الأداء عبر روابط الإنترنت ذات النطاق العريض للمؤسسات.

وتُعد خدمات تكنولوجيا المعلومات السحابية، والتي تجمع خدمات الشبكة مع الأمان الخدمة الأفضل في فئتها والوصول إلى شبكة زيرو تراست لتوفير المرونة وخفة الحركة وقابلية التوسع للمؤسسات من جميع الفئات.

تكلفة ضخمة وأهمية كبيرة

وتبلغ قيمة السوق العالمية للشبكة مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 48٪ خلال الفترة 2020-2027.

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ويتزايد الطلب على تلك الخدمة نظرًا لأن المؤسسات أصبحت أكثر قدرة على التنقل وتبحث عن طرق مبتكرة للتحايل على التحديات التي يفرضها التحول الرقمي السريع والعدد المتزايد من التطبيقات وزيادة اعتماد حلول إنترنت الأشياء وتقنيات الشبكات المتنوعة وتعقيدات الفروع.

وستستفيد بيوس من عرض الخدمة المُدارة، والمعروف باسم BIOS Assured، لتمكين المؤسسات في جميع أنحاء المملكة والإمارات من الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات السحابية.

مزايا عديدة

وبحسب موقع “itp” الأمريكي قال دومينيك دوشيرتي، المدير الإداري لشركة بيوس في الشرق الأوسط إن العملاء في سواء في المملكة أو الإمارات سيحصلون على رؤية أفضل وأمان وأداء محسّن لتطبيقاتها عبر المواقع والسحابات الموزعة بتكاليف أقل.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على مزايا وجود موفر يتمتع ببصمة سحابية قوية تعزز مراكز البيانات في دبي وأبو ظبي والرياض وقريبًا جدة”.

وستوفر تلك الخدمة إطار قابل للمؤسسات من أجل الاندماج بسلاسة مع تقنيات الأمان والبنية التحتية السحابية المفضلة لديهم.

وقالت ساشا إميرلنج، مديرة التسويق في شركة في إم وير: “يسعدنا أن نتشارك مع بيوس لتمكين الشركات في المملكة والإمارات من الاستفادة الكاملة من تلك الخدمات.



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