10 حيل رائعة تضمن لك صحة القلب والعظام 

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية بعض الخطوات البسيطة التي تستطيع من خلالها الحفاظ على صحة القلب وتجنب أمراض العظام والتهاب المفاصل كلما تقدم بك العمر، ومنها ما يلي:

1- الجلوس والوقوف 40 مرة

قال أليكس أرمسترونج، أخصائي العلاج الطبيعي: قم بتكرار حركة الجلوس والوقوف 40 مرة يوميًا على مرتين، وذلك بوضع قدميك على الأرض والوقوف دون استخدام يديك، مع التركيز على استخدام عضلات المؤخرة، وهذا التمرين مفيد للحفاظ على قوة الركبة والوركين وتقليل آثار التهاب المفاصل.

2- تناول الموز الأخضر

قالت لورا تيلت، أخصائية التغذية إن الموز الأخضر غني بالبريبايوتكس وهي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتشير الدراسات إلى أنها مفيدة للمعدة كما تحفز من امتصاص الكالسيوم مما يساهم في صحة العظام.

وأشارت لورا إلى أن الموز الأخضر مصدر جيد بشكل خاص للبريبايوتكس وعند نضوجه تتكسر الألياف مما يعني أن الموز الأصفر يكون أقل فائدة.

3- ارتداء أوزان الكاحل

قال جورج أمبات، استشاري جراحة العظام، إنه كلما تقدم بك العمر، كلما طالت مدة جلوسك أمام التلفاز، ناصحًا بضرورة ارتداء أوزان الكاحل وإجراء تمارين به في كل فترة إعلانات، وذلك لتقوية العضلات الفخذ، والجزء الخلفي من الركبة.

4- تسلق السلالم على أطراف الأصابع

وقال الطبيب العام جيمس هيجينز: اصعد إلى الطابق العلوي على أطراف أصابع القدم، سيقوي هذا عضلات ربلة الساق ويحسن الدعم العام للجسم مع تقليل ألم التهاب المفاصل في الوركين والظهر والكاحلين.

5- الوقوف على رجل واحدة أثناء غسل الأسنان

تؤثر الشيخوخة على العضلات والأربطة وهو ما له دوره على اختلال التوازن، وقال الدكتور جيمس هيجينز إن ممارسة الوقوف على ساق واحدة لفترات قصيرة من الوقت مثل وقت تنظيف الأسنان يساعد على تجنب ذلك.

6- الصيام المتقطع

قال الدكتور إقبال مالك، استشاري أمراض القلب في امبريال كوليدج للرعاية الصحية إن الصيام لمدة 16 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يساعدك في التغلب على أمراض القلب عن طريق تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

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وشرح قائلًا: ينتج الجسم هرمون الأنسولين لتحويل السكر من الطعام إلى طاقة، ومع ذلك، يتوقف عن العمل بشكل صحيح عند زيادة الوزن، ويصبح الجسم مقاومًا لتأثيراته، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الإصابة بمرض السكري والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن السكري يتلف الأوعية الدموية.

ومن خلال كسر دورة الغذاء، حتى ولو لفترة قصيرة، فإن ذلك يعيد ضبط حساسية الجسم للهرمون وهذا يمكن أن يساعد في عكس مخاطر الإصابة بمرض السكري ومساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن.

7- النزول من السيارة مبكرًا

اركن سيارتك بعيدًا قليلًا عن مكانك، فالمشي حتى لو لمسافة صغيرة يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، والتمرين يساعد عضلة القلب على أن تصبح أكثر كفاءة وقدرة على ضخ الدم عبر الجسم بشكل أفضل.

وقال البروفيسور كريس جيل، استشاري أمراض القلب: أي شكل من أشكال التمارين مفيد للقلب، مهما كان حجمه أو صغره.

8- تناول كوبًا من الشاي الأخضر

قال الطبيب إقبال مالك إن أولئك الذين يداومون على تناول الشاي الأخضر أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا، كما يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

9- تناول الكثير من الفاكهة الزرقاء لـ صحة القلب

يقول الدكتور إقبال مالك إن أي فاكهة أو خضروات زرقاء مثل التوت الأزرق أو الباذنجان مفيدة لـ صحة القلب بشكل خاص لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا.

وتظهر الأبحاث أن مادة الأنثوسيانين التي تمنح النباتات هذا اللون، تساعد على توسيع الشرايين وتوفر فوائد أخرى لـ صحة القلب والأوعية الدموية.

10- تخلص من الملح وتعلم الرسم

قال الدكتور ماكس بيمبرتون إن الملح يرتبط بزيادة ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، متابعًا: يستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أسابيع حتى تتكيف براعم التذوق لديك على طعم الوجبات دون ملح ولكن بمجرد أن يحدث ذلك سيستفيد جسمك بشكل كبير من هذه العادة الحميدة.

وفي الوقت ذاته، أكد الطبيب على أهمية اكتساب هواية جديدة مثل الحياكة أو الرسم أو البستنة، وفسر قائلًا: يزيد التوتر من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يرفع مستويات الأدرينالين ويثبط جهاز المناعة، لكن ممارسة مثل هذه الهوايات تمنحك وقتًا لنفسك وتخفف من التوتر.





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