مستخدمو آبل يواجهون مشكلة خطيرة في نقل WhatsApp إلى آيفون 12

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يواجه ملايين المستخدمين لآبل مشكلة في تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp عند ترقية هواتفهم إلى آيفون 12 وذلك من حيث كيفية إعداد الرسائل وتشغيلها على الجهاز الجديد.

وبحسب موقع فوربس، فإنه يتم تشفير كل من WhatsApp و iMessage من طرف إلى طرف، ولا يمكن قراءة الرسائل إلا من قبل المرسلين والمستلمين، لكن عند الترقية إلى آيفون 12 فسوف تنقل حسابات الرسائل والسجلات إلى هاتفك الجديد وهنا يختلف الأمان ويمكن اختراق التشفير التام بين الأطراف.

وفسر التقرير ذلك بقوله: يوفر تطبيق WhatsApp النسخ الاحتياطي للدردشة في آي كلاود iCloud كخيار وحيد وينصح باستخدام هذه النسخة الاحتياطية لاستعادة الرسائل إلى الآيفون الجديد.

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وتابع: ومن جهة أخرى، يعترف واتساب بأن الوسائط والرسائل التي تقوم بنسخها احتياطيًا غير محمية بواسطة تشفير WhatsApp من طرف إلى طرف أثناء وجوده في آي كلاود، وهذه المسألة تقوض خاصية الأمان التي يتباهي بها تطبيق المراسلة الفورية.

ولفت الموقع إلى أن آبل واجهت هذه المشكلة سابقًا مع تطبيق آي ماسج iMessage لكن تم إصلاحها في عام 2017 باستخدام نظام التشغيل iOS 11

وفيه تحتفظ الرسائل بالتشفير من طرف إلى طرف في آي كلاود، مضيفًا: وهذا يزيد الأمر سوءًا مع وجود نظام تشغيل جديد لكن لا تزال به الثغرة الأمنية الخاصة بواتساب دون معالجة، ويتضح بذلك أن آبل رفضت إصلاح المخاوف الخطيرة المتعلقة بالأمان والخصوصية.

وطرح موقع فوربس حلًا لمعالجة هذا الأمر منوهًا إلى أنه يجعل عملية الترقية معقدة، حيث قال: يمكنك نسخ جهازك القديم احتياطيًا إلى جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي، واستعادة الدردشة من هناك.





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