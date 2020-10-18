، هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنشر رسائل حملة "الصلاة نور" عبر شاشات المدينة الرياضية ،

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بدأت هيئة الأمر بالمعروف بمدينة مكة المكرمة، بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بث الرسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بحملة "الصلاة نور"، عبر شاشات المدينة الرياضية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، وتفعيلاً للبرامج التوعوية والتوجيهية.
ونتج عن التنسيق بين الجهتين تعزيز جانب الشراكة بينهما لتفعيل "#حملة_الصلاة_نور" والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لتفعيل برامجها وتفعيلها عبر الوسائل المتاحة لدى الوزارة أثناء إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية.
من جانبه أشاد "العمري" بتعاون فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وبدور وزارة الرياضة، موضحًا أنه ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنشر رسائل حملة "الصلاة نور" عبر شاشات المدينة الرياضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18
بدأت هيئة الأمر بالمعروف بمدينة مكة المكرمة، بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بث الرسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بحملة "الصلاة نور"، عبر شاشات المدينة الرياضية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، وتفعيلاً للبرامج التوعوية والتوجيهية.
ونتج عن التنسيق بين الجهتين تعزيز جانب الشراكة بينهما لتفعيل "#حملة_الصلاة_نور" والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لتفعيل برامجها وتفعيلها عبر الوسائل المتاحة لدى الوزارة أثناء إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية.
من جانبه أشاد "العمري" بتعاون فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وبدور وزارة الرياضة، موضحًا أنه ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
05:27 PM
بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع
بدأت هيئة الأمر بالمعروف بمدينة مكة المكرمة، بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بث الرسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بحملة "الصلاة نور"، عبر شاشات المدينة الرياضية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، وتفعيلاً للبرامج التوعوية والتوجيهية.
ونتج عن التنسيق بين الجهتين تعزيز جانب الشراكة بينهما لتفعيل "#حملة_الصلاة_نور" والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لتفعيل برامجها وتفعيلها عبر الوسائل المتاحة لدى الوزارة أثناء إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية.
من جانبه أشاد "العمري" بتعاون فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وبدور وزارة الرياضة، موضحًا أنه ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
، هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنشر رسائل حملة "الصلاة نور" عبر شاشات المدينة الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
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