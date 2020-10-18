شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن هناك أبحاث وتقارير طبية أكدت أن الإصابة مرة أخرى كان محدودًا جدًا، مشيرًا إلى أن أعراضها كانت خفيفة إلا أن هناك حالات نادرة جدًا كانت الإصابة الثانية لها أشد من الأولى.

Advertisements

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.