شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن هناك أبحاث وتقارير طبية أكدت أن الإصابة مرة أخرى كان محدودًا جدًا، مشيرًا إلى أن أعراضها كانت خفيفة إلا أن هناك حالات نادرة جدًا كانت الإصابة الثانية لها أشد من الأولى.
وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.