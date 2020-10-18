شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يُحدد 5 أمور يجب التقيد بها لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوصى المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بخمسة أمور تجعلنا في مأمن صحي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة في المملكة، أن الأمور الخمسة هي " لبس الكمامة، ترك مسافة آمنة، غسل اليدين باستمرار، التقيد بالبروتوكولات المعتمدة، إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض".
وأشار إلى أن "حِفظُ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة، مشددًا على أن عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء.
وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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