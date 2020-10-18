شكرا لمتابعة خبر عن فنانة تشكيلية تحصل على لقب غينيس عن أكبر لوحة مرسومة بالقهوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حققت فنانة تشكيلية بالمملكة، لقب غينيس للأرقام القياسية العالمية بشكل فردي عن لوحة مرسومة بالقهوة. حققت فنانة تشكيلية بالمملكة، لقب غينيس للأرقام القياسية العالمية بشكل فردي عن لوحة مرسومة بالقهوة. وتمكنت الفنانة التشكيلية، عهود عبدالله المالكي، من تحقيق انجاز عالمي بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تشكيلية تحصل على لقب غينيس عن أكبر لوحة مرسومة بالقهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.