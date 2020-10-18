شكرا لمتابعة خبر عن آلية تجديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية التي تنتهي إقامتها قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد آلية تجديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية التي تنتهي إقامتها قريباً .
وأكدت أن العاملة المنزلية التي تنتهي إقامتها بعد شهر مثلاُ وترغب في تأشيرة الخروج والعودة " بعد 3 أشهر من الآن " ، يجب أولاً تجديد الإقامة لها ثم إصدار التأشيرة قبل موعد السفر بوقت كافي .
من ناحية أخرى أوضحت " أبشر " طريقة حجز موعد لإصدار الهوية الوطنية للزوجة من خلال الدخول على المنصة وكتابة رقم هوية الزوجة والرمز المرئي وتاريخ ميلادها.
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