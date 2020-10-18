شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 373 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 328,538 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 20 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5185 حالة.

‏وفي السياق نفسه، سجلت منطقة المدينة المنورة اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بـ ٧٣ إصابة جديدة.