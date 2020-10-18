شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع مطالبات بإزالة العلم التركي من المطاعم بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علت مطالبات من المواطنين بإزالة العلم التركي من المطاعم في المملكة، اليوم الأحد، بعد حملة لمقاطعة البضائع التركية بالمملكة نظرا للخلافات السياسية والانتهاكات التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته ضد الشعوب العربية.

ودشن المغردون هاشتاج "إزالة العلم التركي"، مطالبين بعرض مواد بالقانون تمنع رفع الأعلام الأجنبية إلا على البعثات الدبلوماسية وفي المناسبات الرسمية، فيما طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة على مدار الأسبوع الماضي، بمقاطعة البضائع التركية نظرا لسلوك أنقرة الذي تعتبره الحكومة مزعزعا للاستقرار.

وأكد أحد المغردين، إن أعلام الدول لا ترفع في غير مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها فكيف برفع أعلام دول معادية، لافتًا إلى أن ما نراه من مظاهر رفع العلم التركي هو عبث وفوضى ينبغي أن تتوقف بقوة النظام.