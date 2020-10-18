أمير تبوك يلتقي مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق في منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالكريم الجلوي .
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك مثمنا الجهود التي يبذلها العاملين في البرنامج منوها سموه بالدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله - لتعزيز التنمية المجتمعية
وأعرب المهندس الجلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته ودعمه المتواصل للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمنطقة.
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