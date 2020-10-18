أمين الرياض يكلف الدميخي برئاسة بلدية حوطة بني تميم

لتسيير أعمالها خلال الفترة القادمة..
كلف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم الأحد، فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم.
ويتولى الدميخي تسيير أعمال بلدية حوطة بني تميم خلال الفترة القادمة.
وجاء ذلك في تغريدة لبلدية حوطة بني تميم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صدر قرار الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم وتسيير أعمالها خلال الفترة القادمة».
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