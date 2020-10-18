اخبار السعوديه

أمين الرياض يكلف الدميخي برئاسة بلدية حوطة بني تميم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لتسيير أعمالها خلال الفترة القادمة..

كلف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم الأحد، فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم.

ويتولى الدميخي تسيير أعمال بلدية حوطة بني تميم خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وجاء ذلك في تغريدة لبلدية حوطة بني تميم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صدر قرار الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم وتسيير أعمالها خلال الفترة القادمة».

اقرأ أيضًا 

تدشين برنامج «تصنيف مقدمي خدمات المدن».. وهذه الفئات المستهدفة وتلك مزاياه
العبداللطيف: نسبة السعوديين في هيئة المهندسين تجاوزت 35%
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين الرياض يكلف الدميخي برئاسة بلدية حوطة بني تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا