5 إيضاحات من «أبشر» للمواطنين منها صيغة الاسم وصلاحية الإقامة

أوضحت منصة أبشر، 5 أمور بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمستفيدين، منها طريقة إعادة كلمة مرور جديدة بالمنصة للمستفيدين؛ وذلك باختيار أيقونة «نسيت كلمة المرور»، وكتابة بيانات تشمل «رقمي الهوية والجوال والرمز المرئي»، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة.

كما كشفت المنصة، عبر حسابها على موقع تويتر، عن إمكانية التسجيل في المنصة لمن أصدر بطاقة هوية جديدة، كما أوضحت طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر المنصة؛ وذلك من خلال الدخول على حساب المستفيد، والاستعلام عن صلاحية الإقامة بمحرك البحث للوصول السريع إلى الخدمة.

وبشأن تجديد تأشيرة الخروج والعودة للعاملة المنزلية التي تنتهي إقامتها بعد شهر وترغب في تأشيرة خروج وعودة لها (بعد 3 أشهر من الآن)، أكدت المنصة أنه يجب تجديد الإقامة أولًا ثم إصدار التأشيرة قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وبالنسبة إلى ظهور رسالة للمستفيد بعدم صحة صيغة الاسم، قالت منصة أبشر، إن اسم المستخدم يُكتب بالأحرف الإنجليزية والأرقام، على أن يبدأ بحرف كبير ويكون على الأقل 8 أحرف.

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أما طريقة حجز موعد لإصدار هوية وطنية للزوجة، فأوضحت المنصة إمكانية الحجز بالدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة «أبشر»، واختيار «مواعيد الأحوال المدنية»، وكتابة رقم هوية الزوجة والرمز المرئي وتاريخ ميلادها.

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