بالصور.. الأمير تركي بن محمد يتسلم رسالتين من أمير الكويت وولي عهده

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– تسلم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رسالتين خطيتين، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد، اليوم، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت والوفد المرافق له.
وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم؛ حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
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بالصور.. أمير الكويت يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين
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