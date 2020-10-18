إجراء 830 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر خلال 9 أشهر

أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 830 عملية قسطرة قلبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتفصيلًا، بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية للفترة من أول شهر يناير للعام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر، 830 حالة منها 54 حالة طارئة، وجرى خلال الفترة نفسها زراعة 889 دعامة شريانية، إضافةً إلى حالتي توسيع الصمام بالبالون، في حين بلغ عدد حالات القسطرة العلاجية لقفل الثقوب، بين الجدارية 3 حالات منها حالة طارئة واحدة.

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فيما بلغ عدد عمليات زراعة منظم ضربات القلب 76 عملية، تم من خلالها زراعة 42 جهازًا مؤقتًا، و34 جهازًا دائمًا، إضافةً إلى حالتين خضعتا لزراعة جهاز صدمات القلب.

كما أجرى الفريق الطبي بمركز القلب بالمستشفى 54 عملية قلب مفتوح: 52 جراحة للكبار، وعمليتان للأطفال.

وتُشَكِّل العمليات النوعية التي تجرى بوحدة قسطرة القلب نقلة في الرعاية الطبية التخصصية على مستوى الخدمات الصحية بصحة جازان.