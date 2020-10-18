بالصور.. تكريم الجندي «متعب البقمي» لتمكنه من ضبط عملية فساد مالي

كرمه قائد الشرطة العسكرية بالرياض..
أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، تكريم الجندي أول متعب البقمي من منسوبي الشرطة العسكرية لتمكنه من ضبط عملية فساد مالي.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» صورًا لتكريم الجندي معلقة بالقول: «قائد الشرطة العسكرية بالرياض المكلف اللواء محمد السبيعي، يكرم الجندي أول متعب البقمي من منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني لتمكنه من ضبط عملية فساد مالي».
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