نظرًا إلى تغيبه عن حضور الجلسة
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا إلى تغيب المتهم سعد بن شاخوف بن قربس الرويلي (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/4/1442هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الاستئناف الجزائية» تحدد موعدًا بديلًا لنظر الدعوى المقامة على «سعد الرويلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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