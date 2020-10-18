أمانة جدة تزيل مسلخا مخالفًا ومواقعَ لتصنيع الإسفنج بنطاق المليساء

أسفرت الجولات الرقابية لبلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عن ضبط موقع عشوائي بحي «القوزين» مكون من 3 أحواش مخالفة تستخدم لحرق البلاستيك وإعادة تدوير الإسفنج والقطن.

وجرى إتلاف (437) مرتبة إسفنج، وقطع مخلفات، كما نتج عن الجولات الميدانية في نطاق الفرع إزالة مسلخ غير نظامي بحي «السرورية» تجري فيه عمليات الذبح العشوائي وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد 3 «أحواش» مخالفة بحي «القوزين» داخل النطاق السكني تستخدم لإعادة تدوير «الإسفنج»؛ حيث جرى إتلاف (٢٧٤) مرتبة إسفنج و(١٦٣) قطعة من مخلفات الإسفنج، والتحفظ على 3 ماكينات هوائية و5 ماكينات خياطة، كما تحفظت البلدية على 3 مركبات نقل.

وفي سياق الجولات الرقابية، أضاف الصحفي أن بلدية المليساء الفرعية رصدت مسلخًا عشوائيًّا بحي «السرورية»، يمارس الذبح بطرق مخالفة. وعلى الفور شكَّلت البلدية فريقًا ميدانيًّا وجرت مداهمة الموقع وإزالة أسوار مقامة على مساحة 1200 م٢، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررًا على الصحة العامة.