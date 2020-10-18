عاجل-إنقاذ شخصين في انهيار سقف مواقف بالخبر

باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، صباح اليوم ، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في Twitter ، أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، ولا زالت أعمال البحث مستمرة.



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