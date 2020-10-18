السعودية اليوم / أمانة الأحساء تؤجر 82 متجراً بسوق الحرفيين بالقرعة العلنية



الاحساء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

أجرت أمانة الأحساء اليوم ، القرعة العلنية لتأجير 82 متجراً بسوق الحرفيين وفق اشتراطات تأجيرية محددة من قبل لجنة اختصاصية ضمت في عضويتها " الأمانة ممثلة في إدارة السوق والإدارة العامة للاستثمار ، وممثل من لجنة عضوية الأحساء المبدعة في اليونسكو، وممثل جمعية الثقافة والفنون " .

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن إنشاء سوق الحرفيين يأتي تعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية، والسعي الى إيجاد مقر يحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها بالصورة التي تليق بحجم تلك الأعمال المتفردة مقابل إيجار رمزي .

وبين أن من بين الاشتراطات التي أقرتها اللجنة لتأجير المحال أن يكون المتقدم سعودياً وتنطبق عليه معايير الحرف اليدوية ومزاولتها شخصياً دون الاستعانة بعمالة أجنبية ، وأن تكون المهنة المُتقدم بها من التراث الاحسائي ، والأولوية لمن لديهم خبرات ومشاركات في مجال الحرف ، مضيفاً أن مساحات تلك المحال تتراوح بين 10 - 30 مترا مربعا وسيتم تحديد المساحات بحسب احتياج كل حرفة وطبيعة مزاولتها .

ولفت أمين محافظة الأحساء أن سوق الحرفيين يُجسد خطط الأمانة بالمضي قُدماً نحو تنفيذ مبادراتها لتأصيل التراث العمراني بوسط مدينة الهفوف التاريخي، كما أنه يُعزز من أهداف المحافظة على الحرف اليدوية والمكانة التاريخية والتراثية للأحساء واستدامة الصناعات الحرفية ونقلها عبر الأجيال ودعمها اقتصادياً وسياحياً، وامتداداً لانضمام الأحساء لشبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

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16:52ت م

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