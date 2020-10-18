السعودية اليوم / نجاح أول عملية استبدال ركبة صناعية في مستشفى الملك خالد في المجمعة



المجمعة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

نجح مستشفى الملك خالد في محافظة المجمعة في إجراء أول عملية استبدال ركبة صناعية لسيدة كانت تعاني من مشكلة في الركبة وصعوبة في الحركة حيث اتضح بعد عمل الفحوصات والأشعة حاجتها لإجراء العملية.

وقد تمكنت بفضل الله من المشي بعد العملية مباشرة وذلك بإشراف الفريق الجراحي وفريق العلاج الطبيعي، كما تم التأكد من سلامتها وعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من السيطرة على الآلام واعتمادها على نفسها في الحركة واستطاعت الخروج بعد أقل 48 ساعة من إجراء العملية وهي بصحة جيدة ولله الحمد .

وتعد هذه العملية التي أجراها مستشفى الملك خالد بالمجمعة إنجازاً غير مسبوق على مستوى المستشفيات الطرفية .

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك خالد في المجمعة قام بتأسيس برنامج جراحة استبدال المفاصل الصناعية لمرضى خشونة مفصل الركبة وذلك نظراً للحاجة الماسة لمثل هذه الجراحات بسبب طول فترات الانتظار في المستشفيات الرئيسة وتكبد عناء السفر بالنسبة للمرضى لإجراء هذه العمليات.

ويحتوي البرنامج على أحدث البروتوكلات في عمليات مفصل الركبة وإستخدم أحدث الطرق العلمية لإجراء العملية بواسطة الجراح المختص وذلك باستخدام أكفأ أنواع المفاصل الصناعية، كما يتميز البرنامج بالإعتماد على التأهيل السريع و حركة المريض مباشرة بعد العملية وتقليل مدة التنويم إلى أقل من 48 ساعة وضمان الحرص على سلامة المريض وإعتماد المريض على نفسه في الحركة قبل الخروج من المستشفى ، ويعتبر هذا البرنامج من أحدث البرامج لمثل هذه العمليات حيث يعتمد العمل على الفريق الواحد من أطباء التخدير وأخصائيي العمليات وفريق العلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة.

// انتهى //

16:50ت م

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