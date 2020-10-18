السعودية اليوم / ‏"البرتوكولات العلاجية الطبية "‏ .. دورة تدريبية‏ بفرع هيئة الهلال ‏الأحمر بحائل ‏



حائل 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م ‏واس

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة ‏التدريب اليوم دورة تدريبية في برنامج "البرتوكولات العلاجية ‏الطبية " والتي استهدفت منسوبي الهيئة وذلك بمركز التدريب ‏التابع لها. ‏

وتهدف الدورة إلى تعزيز وتأهيل كوادر الهيئة بشكل أفضل ‏ورفع الكفاءة لديهم لضمان استمرار تقديم العمل الإسعافي بجودة ‏عالية. ‏

‏// انتهـى // ‏

16:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.