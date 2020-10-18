السعودية اليوم / أكثر من 400 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق المركزية



الدمام 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 434 جولة رقابية صحية، وثلاث جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 13 مخالفة، تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وحالات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 729 موقعاً، ورفع 4640 طنا من النفايات، وإزالة 4679 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940) خلال الأسبوع الماضي، نحو 476 بلاغا، تتعلق بالإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وغيرها، وخمسة بلاغات يوم أمس عن فئة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس.

// انتهى//

16:49ت م

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