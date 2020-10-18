السعودية اليوم / تعقيم مسجد قباء بالمدينة المنورة بالأوزون



المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 اكتوبر 2020م واس

بدأ فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس , بتعقيم وتطهير مسجد قباء بجهاز الأوزون , للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي , أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

// انتهى //

16:48ت م

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المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 اكتوبر 2020م واسبدأ فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس , بتعقيم وتطهير مسجد قباء بجهاز الأوزون , للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي , أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة زوار المسجد من المصلين والمعتمرين ،// انتهى //16:48ت م0133

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