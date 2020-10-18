السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق



تبوك 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالكريم الجلوي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك, مثمنًا الجهود التي يبذلها العاملون في البرنامج, منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها االله- لتعزيز التنمية المجتمعية.

فيما أعرب المهندس الجلوي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمنطقة.

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16:40ت م

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