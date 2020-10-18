السعودية اليوم / باكستان تسجل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 567 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 429 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 307069 حالة، فيما سُجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6654 حالة وفاة.

// انتهى //

16:04ت م

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إسلام آباد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة إجمالي الإصابات إلى 323019 حالة، منها 9296 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 429 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 307069 حالة، فيما سُجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6654 حالة وفاة.// انتهى //16:04ت م0122

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