السعودية اليوم / الكويت تسجل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الكويت 663 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7585 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 752 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 107860 حالة.

// انتهى //

16:03ت م

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الكويت 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116146 حالة في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 701 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7585 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 752 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 107860 حالة.// انتهى //16:03ت م0121

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