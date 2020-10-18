السعودية اليوم / جامعة جازان تطلق الحملة التوعوية بسرطان الثدي



جيزان 1 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الحملة التوعوية بسرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة.. افحصي الآن"، التي أقامتها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية “للكشف المبكر عن سرطان الثدي” التي تستمر حتى نهاية أكتوبر.

واطلع معاليه على الخدمات التي وفرها المستشفى الجامعي لخدمة منسوبي الجامعة الراغبين في الاطمئنان وإجراء الفحوصات المبكرة في عيادة الفحص المبكر للثدي، والعيادة الاستشارية للكشف عن سرطان الثدي، وعيادة التثقيف الصحي والتغذية العلاجية ودورها في الوقاية من سرطان الثدي، إضافة إلى المحتوى التوعوي للحملة على منصات التعليم عن بعد في الجامعة.

فيما أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن تفعيل البرامج التثقيفية والصحية هو أحد الأهداف المهمة التي تسعى من خلالها الإدارة لنشر الثقافة الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية والكشف المبكر من شأنها القضاء على مخاوف الكثيرات والاطمئنان على سلامتهن وتوفير العلاج اللازم عند اكتشاف الإصابة مبكرًا.

وبين أن الجامعة تستقبل جميع سيدات المجتمع الراغبات في إجراء الفحوصات المبكرة بنظام المواعيد، وتقدم لهن الفحوصات الطبية والتثقيف الصحّي بالشكل الأمثل لتعزيز الصحة العامة لهنّ، إضافة إلى أن الحملة تستهدف كذلك المنسوبات والطالبات لتوعيتهن بأحدث الطرق في الكشف المبكر ودور العوامل الجينية والوراثية كأسباب للإصابة بسرطان الثدي، وكيفية الاكتشاف المبكر وأثره على ارتفاع نسبة الشفاء بإذن الله.

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15:27ت م

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