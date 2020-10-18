شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان خدمات متميزة .. "هيئة الاتصالات" تطلق هويتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاسًا لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، التي تعظم من دورها نحو التحول إلى منظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد، وبما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الهوية يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة الهيئة، وذلك لما تمثله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل القطاعات التي تضطلع الهيئة بتنظيمها.

كما أنه سيسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتٍ مرحليةٍ طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيميًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.