شكرا لقرائتكم خبر عن أنسنة المدن.. اعتماد ضوابط المخططات السكنية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

• تصميم مسارات المشاة وتحسين المشهد الحضري أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة، والتي تضمن مسارات آمنة للمشاة والتي ستُسهم -بإذن الله- بالرفع من النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية. تضمنت ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة على تصميم مسارات المشاة للأحياء السكنية الجديدة ومعالجة حركة المشاة في الأحياء السكنية القائمة تهدف لرفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري. كما تضمنت الضوابط توفير مسارات متصلة وآمنة وشوارع بلا عوائق بهدف توفير شبكة متصلة لحركة المشاة داخل الأحياء.

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