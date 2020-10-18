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كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن نسبة التعافي من الفيروس في #المملكة تجاوزت 96%.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 342202 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 03:48 PM
"الصحة": 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538
كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن نسبة التعافي من الفيروس في #المملكة تجاوزت 96%.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 342202 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.
، نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96% ،
المصدر : الخليج 365
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