محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إلزامية بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.

وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة؛ بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.

ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني: www.saso.gov.sa.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 03:38 PM قالت: إلزامية بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها Advertisements "المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات "المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.

وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً، ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة؛ بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.

ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني: www.saso.gov.sa.

الكلمات المفتاحية ، "المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المواصفات": 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.