، "العصيمي" رئيسًا لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الكفاءات الإدارية المميزة ويعمل مشرفًا تربويًا بتعليم المنطقة

أصدر وزير الرياضة قراراً بتكليف تركي مقبل العصيمي رئيساً لإدارة مجلس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، وهو من الكفاءات الإدارية المميزة في عمله، ويعمل مشرفاً تربوياً بتعليم منطقة عسير.

وثمن العصيمي هذه الثقة مبينًا أنه سيبدأ بالعمل الجاد والخطط المستقبلية للظهور بالمظهر القوي والمنافس والملائم، كما هو تاريخ ونتائج هذا النادي العريق الذي له حضوره الدائم في خارطة البطولات.