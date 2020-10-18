، تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

ووفق "روسيا اليوم" الخليج 365 لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.