، تركيا تعلن حجب 354 موقعًا على الإنترنت.. تجربة "ويكيبيديا" في الواجهة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السلطات في تركيا حجب 354 موقع ويب على الإنترنت قالت إنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.
وجاء في البيان الصادر عن ولاية ديار بكر، أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
ووفقًا لصحيفة زمان التركية بررت السلطات حجب 286 موقع ويب قالت إنها تبث من الخارج بأنها تتضمن أنشطة "الرهان غير القانوني والفحش"، وبالإضافة مواقع تتبع "المنظمات الإرهابية PKK / KCK / YGP" وقالت إنه تم تحديد 68 موقعًا منها.
وجاء في بيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فإن 286 عبارة عن مراهنات غير قانونية وفحش و68 هي -لتنظيمات- PKK / KCK / YGP /. تم الإبلاغ -إجمالاً- عن 354 موقعًا إلكترونيًا إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقرر منع الوصول إليها، وحجبت المواقع".
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويًا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.
ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة "ويكبيديا" الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.
تركيا تعلن حجب 354 موقعًا على الإنترنت.. تجربة "ويكيبيديا" في الواجهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18
أعلنت السلطات في تركيا حجب 354 موقع ويب على الإنترنت قالت إنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.
وجاء في البيان الصادر عن ولاية ديار بكر، أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
ووفقًا لصحيفة زمان التركية بررت السلطات حجب 286 موقع ويب قالت إنها تبث من الخارج بأنها تتضمن أنشطة "الرهان غير القانوني والفحش"، وبالإضافة مواقع تتبع "المنظمات الإرهابية PKK / KCK / YGP" وقالت إنه تم تحديد 68 موقعًا منها.
وجاء في بيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فإن 286 عبارة عن مراهنات غير قانونية وفحش و68 هي -لتنظيمات- PKK / KCK / YGP /. تم الإبلاغ -إجمالاً- عن 354 موقعًا إلكترونيًا إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقرر منع الوصول إليها، وحجبت المواقع".
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويًا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.
ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة "ويكبيديا" الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:23 PM
بذريعة تضمنها أنشطة الرهان غير القانوني والفحش والتبعية لمنظمات إرهابية
أعلنت السلطات في تركيا حجب 354 موقع ويب على الإنترنت قالت إنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.
وجاء في البيان الصادر عن ولاية ديار بكر، أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
ووفقًا لصحيفة زمان التركية بررت السلطات حجب 286 موقع ويب قالت إنها تبث من الخارج بأنها تتضمن أنشطة "الرهان غير القانوني والفحش"، وبالإضافة مواقع تتبع "المنظمات الإرهابية PKK / KCK / YGP" وقالت إنه تم تحديد 68 موقعًا منها.
وجاء في بيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فإن 286 عبارة عن مراهنات غير قانونية وفحش و68 هي -لتنظيمات- PKK / KCK / YGP /. تم الإبلاغ -إجمالاً- عن 354 موقعًا إلكترونيًا إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقرر منع الوصول إليها، وحجبت المواقع".
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويًا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.
ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة "ويكبيديا" الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.
، تركيا تعلن حجب 354 موقعًا على الإنترنت.. تجربة "ويكيبيديا" في الواجهة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن حجب 354 موقعًا على الإنترنت.. تجربة "ويكيبيديا" في الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.