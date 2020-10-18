زيادة صادمة في إصابات الولايات المتحدة اليومية وأوروبا تدرس إغلاق المدارس 

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات يومية لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 3 أشهر، أمس السبت، بعدد وصل إلى نحو 70 ألف إصابة وألف وفاة، وفي نفس الوقت تنتشر الموجة الثانية من الفيروس بسرعة في جميع أنحاء أوروبا.

زيادة صادمة في إصابات الولايات المتحدة

ويمثل رقم الإصابات في الولايات المتحدة زيادة صادمة بنسبة 10% عن اليوم السابق بعدد 63 ألف أمريكي، وارتفعت الحالات بنسبة 29% في أسبوعين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين الأمريكيين 8.3 مليون إصابة.

ويلقي مسؤولو الصحة باللوم في ارتفاع الإصابات على السكان الذين لا يأخذون الفيروس وخطره على محمل الجد وذلك مع استمرار إقامة حفلات أعياد الميلاد وحفلات استقبال المولود وحفلات الزفاف وغيرها.

ومع ارتفاع عدد الحالات، تواجه المستشفيات مشكلة الأسرّة الفارغة، ويخشى البعض من أن المستشفيات الصغيرة قد لا تكون قادرة على التعامل مع التفشي.

أوروبا تدرس خيارات صعبة

وفي الوقت ذاته، وضعت العديد من الدول الأوروبية تدابير وقيودًا جديدة موضع التنفيذ في محاولة لكبح الموجة الثانية من الفيروس مع ارتفاع حالات الإصابة في جميع أنحاء القارة.

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وتختبر معدلات الإصابة المرتفعة في أوروبا عزم الحكومات على استمرار تشغيل المدارس والرعاية الطبية غير المرتبطة بفيروس كورونا.

وكانت حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها من توقع أشهر صعبة مقبلة؛ حيث سجلت البلاد رقمًا يوميًا قياسيًا جديدًا يوميًا بأكثر من 7800 حالة إصابة.

وفي إيطاليا، من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الأحد مجموعة أخرى من الإجراءات لمواجهة الموجة الجديدة مع إمكانية النظر في إغلاق المدارس وحظر التجول وإغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما وحظر مباريات كرة القدم.

وفي المجمل، تجاوزت أوروبا 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا يوم الجمعة وتمثل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وألمانيا وإسبانيا نصف حالات الإصابة في القارة هذا الأسبوع، وفقًا لإحصاء رويترز.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وحدات العناية المركزة في عدد من المدن الأوروبية قد تصل إلى طاقتها القصوى في الأسابيع المقبلة إذا لم يتباطأ عدد الإصابات.



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