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توقيع اتفاقية لتشجير المساجد بحفر الباطن من مياه الوضوء
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
وقّعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن وجمعية حماية البيئية اتفاقية تعاون لتشجير المساجد والاستفادة من المياه الرمادية.
وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من مياه الوضوء الفائضة لسُقيا الأشجار التي سيكون لها دور مهم في تلطيف المناخ وزيادة الرقعة الخضراء.
وتسعى جمعية حماية البيئة بحفر الباطن من خلال توقيع مذكرة التعاون والتفاهم مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن للاستفادة من المياه الرمادية وهي مياه الوضوء في سقيا الأشجار التي سيتم غرسها في محيط المساجد والجوامع بمحافظة حفر الباطن.
وبيّنت الجمعية أن استعمال مياه الوضوء لا تحتاج إلى جهد كبير ومال حيث يتم عزلها إلى خزانات مستقلة وتركيب فلتر لعزل الشوائب، ومن ثم نقلها وإعادة استعمالها لري حديقة المسجد أو الجامع والأشجار المحيطة به.
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