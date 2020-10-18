شكرا لقرائتكم قائد الشرطة العسكرية بالرياض يكرم الجندي البقمي لكشفه قضية فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-18 قائد الشرطة العسكرية بالرياض يكرم الجندي البقمي لكشفه قضية فساد من منسوبي وزارة الحرس الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض كرّم قائد الشرطة العسكرية بالرياض المكلف اللواء محمد السبيعي، الجندي أول متعب البقمي من منسوبي الشرطة العسكرية في وزارة الحرس الوطني لتمكنه من ضبط عملية فساد مالي.

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