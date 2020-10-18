رصد 4 مستودعات مخالفة وضبط 909 آلاف منتج تجميلي بجدة

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - جدة

رصدت هيئة الغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية، أربعة مستودعات غير مرخصة في جدة، تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف.

Advertisements

وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.





شارك الخبر







