شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تكريم جندي ضبط عملية فساد مالي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدم ‏قائد الشرطة العسكرية بالرياض المكلف اللواء محمد السبيعي، اليوم الأحد، على تكريم الجندي أول متعب البقمي من منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أن التكريم جاء لتمكن الجندي البقمي من ضبط عملية فساد مالي.