شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بتغيير اسم شارع اسطنبول بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏ارتفعت عدة مطالبات وُجهت لأمانة مدينة الرياض، وذلك بتغيير مسمى شارع اسطنبول الذي يمر بأحياء شرق الرياض بطول 12 كيلومترًا.

وجاء ذلك نظرًا لتاريخ العلاقات غير الجيدة بين المملكة واسطنبول، والذي امتلأ بوقائع غير أخلاقية من الجانب التركي بخطف الأمراء وشيوخ القبائل وقتلهم، وسرقة مقدسات مكة والمدينة ومنها أجزاء من الحجر الأسود.