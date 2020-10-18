شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق الهوية الجديدة لـ "هيئة الاتصالات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إطلاق هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاسا لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، بما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وقالت هيئة الاتصالات في بيان لها اليوم، أن إطلاق هذه الهوية سيسهم في تعزيز رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة.

وجاء ذلك لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، مبينة أن ذلك سيسهم أيضا في تحقيق مستهدفات مرحلية طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول عام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.