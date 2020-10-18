شوارع مكة المكرمة وفقا للمخططات السكنية الجديدة وضوابطها

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد ضوابط المخططات السكنية الجديدة والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وتهدف المخططات السكنية الجديدة إلى جودة الحياة والمشهد الحضري والحركة الآمنة .
وتنقسم مكونات الشوارع وفقاً للضوابط الجديدة إلى " مسار المركبات ، ومسار المساه ، وإضاءة الطرق ، ومواقف المركبات ، وتشجير الطرق ، وعمل مسار مخصص للدراجات .
ومن المنتظر أن ينعكس المخطط الجديد على راحة المواطنين والمقيمين من حيث النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية .
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