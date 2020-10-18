شكرا لمتابعة خبر عن شوارع مكة المكرمة وفقا للمخططات السكنية الجديدة وضوابطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد ضوابط المخططات السكنية الجديدة والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وتهدف المخططات السكنية الجديدة إلى جودة الحياة والمشهد الحضري والحركة الآمنة .

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وتنقسم مكونات الشوارع وفقاً للضوابط الجديدة إلى " مسار المركبات ، ومسار المساه ، وإضاءة الطرق ، ومواقف المركبات ، وتشجير الطرق ، وعمل مسار مخصص للدراجات .

ومن المنتظر أن ينعكس المخطط الجديد على راحة المواطنين والمقيمين من حيث النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية .