شكرا لمتابعة خبر عن "عقارات الدولة" تعلن استعادة آلاف الأمتار في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع.

ومن جهته، أوضح نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر انهم بصدد استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقًا كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة.

وأضاف العسكر أن الهيئة رصدت بعض الملاحظات النظامية عند مراجعتها لصك متفرع من أحد الصكين، وبدورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها و صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية اللذين بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق؛ فإن العمل جار على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض.

وأكد العسكر على حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية، ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مثلى.