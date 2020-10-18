بالصور.. إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة وتخزن منتجات تجميلية مخالفة بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ‏رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية، أربعة مستودعات غير مرخصة في محافظة جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة. ‏رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية، أربعة مستودعات غير مرخصة في محافظة جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة. وبلغ عدد تلك المنتجات 909 ألف، حيث تم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم. Advertisements

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